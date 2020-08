Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: 35 zu schnell im 70er-Bereich

Kaiserslautern (ots)

35 Schnellfahrer hat die Polizei am Montagvormittag im Bereich Espensteig erwischt. Von 9.35 bis 11.20 Uhr nahmen die Beamten den Verkehr auf der L502 in Fahrtrichtung Kaiserslautern ins Visier, um zu prüfen, wer sich an die Geschwindigkeitsbegrenzung von 70 km/h hält.

Von den 35, die zu schnell unterwegs waren, kamen 34 mit einer kostenpflichtigen Verwarnung davon. Ein Fahrer muss jedoch mit einer Anzeige, einem Bußgeld sowie einem Fahrverbot rechnen. Er brauste mit 118 km/h an der Kontrollstelle vorbei. |cri

