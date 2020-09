Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gutach, L107 - Motorradfahrer leicht verletzt

Gutach (ots)

Eine Ausfahrt mit dem Motorrad endete am Sonntagvormittag für einen 56-Jährigen in einem Verkehrsunfall. Der Harley-Davidson-Lenker war offenbar gegen 11.15 Uhr auf der L 107 aus Elzach kommend in Richtung Gutach unterwegs, als er in einer Linkskurve höchstwahrscheinlich in Folge von Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn abkam und alleinbeteiligt stürzte. Durch den Sturz erlitt der Fahrer leichte Verletzungen, mit denen er in das Klinikum in Wolfach gebracht wurde. An dem Zweirad summiert sich ein Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro./jh

