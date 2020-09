Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Renchen - Fußgänger leicht verletzt

Renchen (ots)

Ein leicht verletzter Fußgänger und ein Sachschaden von rund 1.500 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Sonntagvormittag. Ein 81-Jähriger steuerte seinen Toyota gegen 11.20 Uhr auf der Poststraße, als er nach rechts in die Hauptstraße abbiegen wollte. Zur gleichen Zeit spazierte wohl ein 87-Jähriger über den Fußgängerüberweg von der Poststraße in Richtung Renchener Straße. Dabei erfasste der Toyota-Fahrer den 87-Jährigen, der im Zuge der Kollision über die Motorhaube geschleudert wurde. Zur weiteren Behandlung der erlittenen Verletzungen wurde er in das Klinikum in Achern gebracht. /jh

