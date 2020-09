Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Schutterwald - Gebäudevollbrand

Schutterwald (ots)

Aus bislang noch nicht bekannter Ursache kam es am heutigen Sonntag gegen 15.30 Uhr zu einem Gebäudevollbrand in der Schulstraße in Schutterwald-Langhurst. Personen kamen nach ersten Erkenntnissen offensichtlich keine zu Schaden. Über die Höhe des entstandenen Sachschadens können bislang keine Angaben gemacht werden. Die Feuerwehr ist aktuell noch mit den Löscharbeiten beschäftigt. Die Beamten des Polizeirevier Offenburg haben die Ermittlungen aufgenommen.

