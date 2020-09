Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: L 83, Gemarkung Forbach - Unfall mit drei verletzten Kradfahrern

Forbach (ots)

Am Samstagnachmittag, gegen 15:30 Uhr, ereignete sich auf der L 83 ein Verkehrsunfall bei dem drei Kradfahrer verletzt wurden. Eine Fahrzeugkolonne befuhr die L 83, vom Murgtal kommend, in Richtung Sand. Ein Motorradfahrer überholte diese Kolonne und geriet dabei in den Gegenverkehr. Ein entgegenkommender Pkw-Fahrer musste deshalb stark abbremsen. Drei Kradfahrer, die hinter dem Pkw herfuhren, konnten nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhren auf. Hierbei wurde ein Kradfahrer schwer und zwei Kradfahrer leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 20.000 Euro. Der überholende Kradfahrer setzte seine Fahrt, ohne anzuhalten, fort. Von diesem ist lediglich bekannt, dass es sich um ein schwarzes Motorrad mit Baden-Badener Zulassung gehandelt hat. Zeugen werden gebeten sich mit der Verkehrspolizeiinspektion Offenburg, Tel. 0781-21 4200, in Verbindung zu setzen.

/dhm

