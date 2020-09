Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Schutterwald - Bedroht

Offenburg (ots)

Nach einer familiären Streitigkeit am heutigen Freitagmittag in einer Flüchtlingsunterkunft in der Straße "Im Weierfeld" wurden Beamte des Polizeipostens Neuried zu dem Anwesen gerufen. Vor Ort bedrohte ein 22 Jahre alter Anwohner die eingesetzten Beamten mit einem Messer, weshalb Kräfte des Polizeireviers Offenburg, der Polizeihundeführerstaffel sowie der Kriminalpolizei zur Unterstützung zusätzlich alarmiert wurden. Unter Einsatz des Pfeffersprays konnte der Mann gegen 12.30 Uhr vorläufig festgenommen werden. Im Zuge der Festnahme wurden vier Polizeibeamte leicht verletzt.

Die genauen Hintergründe seines Handelns sind aktuell Gegenstand der Ermittlungen der Beamten des Polizeireviers Offenburg. Hierbei wird auch überprüft, inwieweit es im Vorfeld des Polizeieinsatzes zu strafbaren Handlungen gegenüber Familienangehörigen oder anderen Anwohnern gekommen war.

