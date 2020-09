Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oberkirch - Auf dem Parkplatz kollidiert, Zeugen gesucht

Oberkirch (ots)

Auf dem Parkplatz vor einem Lebensmittel-Discounter in der Hauptstraße kam es am Donnerstagnachmittag zu einer Kollision zweier Autos. Eine 80-Jährige sei um 14.40 Uhr beim rückwärts Fahren mit dem Renault einer 40-Jährigen zusammengestoßen. An dem blauen VW der Dame entstand durch den Aufprall ein Sachschaden von rund 100 Euro. Zwischen den Beteiligten kam es nach derzeitigem Sachstand zu Uneinigkeiten, weshalb die Beamten des Polizeipostens Oberkirch Zeugen unter der Telefonnummer 07802 7026-0 um Hinweise bitten.

