Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Neuried, Altenheim - Aus dem Auto gestohlen

Neuried (ots)

Ein Kurzurlaub im Schwarzwald nahm für zwei 57-Jährige am Donnerstagnachmittag ein unschönes Ende. Die beiden waren mit ihrem blauen Jaguar auf der Rückreise nach Luxemburg und stellten den Wagen nach derzeitigem Sachstand für einen zehnminütigen Spaziergang mit dem Hund um 14.20 Uhr auf der L 98, gegenüber des Pumpwerks, auf einem Parkplatz ab. Nach dem kurzen Fußmarsch kehrten sie zu dem bereits beschädigten Wagen zurück. Der Langfinger soll die hintere rechte Scheibe der Seitentüre eingeschlagen und nach einem im Innenraum liegenden Rucksack gegriffen haben, bislang fehlt von dem Unbekannten jede Spur. Der Sachschaden an der Glasscheibe beläuft sich auf rund 1.000 Euro, zudem befanden sich in dem Rucksack Bargeld und Wertgegenstände. Zeugen, die auffällige Personen oder Fahrzeuge beobachten konnten, werden gebeten, sich mit den Beamten des Polizeireviers in Offenburg unter der Telefonnummer 0781 21-2200 in Verbindung zu setzen.

/jh

