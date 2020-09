Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl, Vimbuch - Pedelec gestohlen, Hinweise erbeten

Bühl, Vimbuch (ots)

Bislang Unbekannte haben in der Nacht zum Donnerstag ein verschlossenes Pedelec aus einer Garage in der Vimbucher Straße entwendet und ein Auto durchwühlt. Die Langfinger machten sich zwischen 18.30 Uhr und 7 Uhr in einem unverschlossenen Garagenkomplex hinter einem Anwesen zu schaffen. Ein Elektrofahrrad in der Farbe Schwarz/Bronze des Modells "RR 720 Performance" im Wert von rund 1.900 Euro blieb vor den mutmaßlichen Ganoven nicht sicher. Zudem wurde ein verschlossener Wagen, durch das geöffnete Fenster durchwühlt. Die Beamten des Polizeireviers Bühl gehen dem besonders schweren Fall des Diebstahls nach und bitten Zeugen unter der Telefonnummer 07223 99097-0 um Kontaktaufnahme. /jh

