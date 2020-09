Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oberkirch - Geldbörse entwendet, Zeugen gesucht

Oberkirch (ots)

In einem Schuhgeschäft musste eine 78-Jährige am späten Donnerstagnachmittag mit Schrecken das Fehlen ihrer Geldbörse feststellen. Die Dame stellte ihre Tasche offenbar zur Anprobe in dem Laden am Marktplatz ab und bemerkte um 17.30 Uhr, dass ihr Portemonnaie samt Inhalt wohl unbemerkt den Besitzer gewechselt hat. Die Beamten des Polizeipostens Oberkirch haben die Ermittlungen wegen Diebstahls eingeleitet und bitten Zeugen unter der Telefonnummer 07802 7026-0 um Hinweise. /jh

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell