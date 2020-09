Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Kripo sucht Zeugen

Kehl (ots)

Nach einem Vorfall am Sonntagvormittag im Bereich der Fuß- und Radwege am Gewässer hinter dem Klinikum Kehl sind die Beamten der Kriminalpolizei Offenburg auf der Suche nach Zeugen. Ersten Ermittlungen zufolge soll es zwischen 11 Uhr und 12 Uhr in einem Gebüsch zu einer sexuellen Nötigung einer Anfang 20 Jahre alten Frau durch einen etwa Gleichaltrigen gekommen sein. Der Vorfall zwischen den zwei sich Bekannten dürfte nach derzeitigem Sachstand durch einen noch unbekannten Spaziergänger zufälligerweise beobachtet worden sein. Hinweise nehmen die Ermittler unter der Telefonnummer 0781 21-2820 entgegen.

/ya

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell