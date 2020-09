Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Renchen - Zeugen nach gefährlichem Überholmanöver gesucht

Renchen (ots)

Wie den Beamten des Polizeireviers Achern / Oberkirch heute durch eine Anzeige bekannt wurde, soll es am Dienstagnachmittag auf der B 3 zu einem gefährlichen Überholmanöver gekommen sein. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren ein und sind nun auf der Suche nach weiteren Zeugen und gefährdeten Verkehrsteilnehmern. Gegen 13:30 Uhr war der Fahrer eines Mercedes-Taxi offenbar auf der B 3 in Richtung Urloffen unterwegs, als er in Höhe des Renchener Waldes eine Fahrzeugkolonne überholte. Da jedoch Gegenverkehr aufkam, musste dieser abbremsen um einen Zusammenstoß mit dem Taxi zu verhindern. Dieses scherte in der Folge wieder rechts ein und setzte seine Fahrt fort. Zeugen, die das Überholmanöver beobachteten oder durch die Fahrweise gefährdet wurden, wenden sich mit ihren Hinweisen unter der Telefonnummer 07841 7660-0 an die Beamten in Achern.

