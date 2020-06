Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach - Verkehrskontrollen führten zu mehreren Strafanzeigen

Freiburg (ots)

Breisach - Am vergangenen Wochenende wurden durch das Polizeirevier Breisach mehrere Verkehrskontrollen an unterschiedlichen Örtlichkeiten durchgeführt. Hierbei kam es zu mehreren Anzeigen aufgrund Fahren unter Alkoholeinflusses. Erwähnenswert war ein 17-jähriger, welcher ohne gültige Fahrerlaubnis unter Einwirkung von Alkohol sowie berauschenden Mitteln mit einem PKW fuhr. Spitzenreiter der Kontrollen war ein Verkehrsteilnehmer in March mit 2,08 Promille Alkohol im Blut.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Polizeirevier Breisach

Telefon: 07667/ 9117-0

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell