Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach - Verdacht der "Corona-Party"

Freiburg (ots)

Breisach - In einer Discothek in Breisach wurde in der Nacht von Freitag auf Samstag vermutlich unter dem Deckmantel einer privaten Geburtstagsveranstaltung eine größere Party veranstaltet. Nach einer Überprüfung aufgrund einer Ruhestörungs-Meldung wurden ca. 80 Personen innerhalb der Discothek angetroffen. Aufgrund von widersprüchlichen Angaben der Anwesenden wird von einem unerlaubten Betreiben der Discothek ausgegangen und eine Anzeige wurde gefertigt.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Polizeirevier Breisach

Telefon: 07667/ 9117-0

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell