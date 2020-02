Polizei Münster

POL-MS: Einbrüche am Wochenende - Unbekannte Täter dringen in Geschäfte ein

Münster (ots)

Am vergangenen Wochenende (15.2., 23:00 Uhr bis 16.2., 19:00 Uhr) verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einem Café an der Andreas-Hofer-Straße. Sie drangen durch ein auf Kipp stehendes Fenster in das Gebäude ein und versuchten einen Tresor zu öffnen. Die Täter flüchteten ohne Beute.

In der Samstagnacht (16.2., 00:20 Uhr bis 7:20 Uhr) rissen unbekannte Täter zunächst eine Überwachungskamera aus der Halterung und hebelten dann das Fenster einer Pizzeria an der Altenberger Straße auf. Im Restaurant durchsuchten sie den Thekenraum und brachen einen Spielautomaten auf. Die Täter verschwanden mit einer unbekannten Menge Münzgeld.

In eine Bäckerei an der Marktallee wurde nach Ladenschluss am Sonntag (16.2., 13:10 Uhr bis 17.2., 4:15 Uhr) eingebrochen. Unbekannte Täter drückten ein Oberlicht des Geschäfts ein und entwendeten einen Tresor, in dem ein dreistelliger Geldbetrag lag.

Die Polizei sucht Zeugen zu den Taten. Hinweise nimmt sie unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

