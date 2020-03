Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200316.1 Wrist: Katalysator entwendet

Wrist (ots)

Bereits von Donnerstag auf Freitag der vergangenen Woche ist es in Wrist zu einem Diebstahl eines Katalysators von einem Auto gekommen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können.

Am Donnerstag stellte die Anzeigende ihren BMW um 11.30 Uhr auf dem Parkplatz Sandburg in Wrist am Bahnhof ab. Als sie am nächsten Morgen zu dem Wagen zurückkehrte, fehlte der Katalysator. In einer Werkstatt sagte das Personal der Frau, dass ihr Fahrzeug vermutlich aufgebockt und der Katalysator mit einer Säge oder einem ähnlichen Werkzeug abgetrennt wurde. Die Schadenshöhe dürfte bei etwa 150 Euro liegen.

Zeugen, die Hinweise auf die Diebe geben können oder die verdächtige Machenschaften am Tatort wahrgenommen haben, sollten sich mit der Polizei in Kellinghusen unter der Telefonnummer 04822 / 20980 in Verbindung setzen.

Merle Neufeld

