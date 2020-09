Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Hinweise nach Einbruch erbeten

Rastatt (ots)

Die Beamten des Polizeireviers Rastatt und der Kriminaltechnik haben die Ermittlungen nach einem Wohnungseinbruchdiebstahl am Donnerstagnachmittag eingeleitet. Die bislang Unbekannten verschafften sich nach derzeitigem Sachstand zwischen 15 Uhr und 16.20 Uhr über den Balkon gewaltsam Zugang zu der Erdgeschosswohnung in der Karl-Stier-Straße. Die mutmaßlichen Diebe ließen dabei verschiedene Elektrogeräte und einen Ring mitgehen. Auch die Corona Pandemie ging wohl nicht spurlos an den Langfingern vorbei, denn sie entwendeten zudem drei FFP 2 Masken. Die anschließende Flucht erfolgte offenbar im Anschluss durch ein Schlafzimmerfenster. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen werden unter der Telefonnummer 07222 761-0 von den Ermittlern entgegengenommen. /jh

