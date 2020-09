Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Auf Poller gefahren

Rastatt (ots)

Zu einem Unfall zwischen einem Mercedes und einem Absperrpoller kam es am Freitagnachmittag in der Kaiserstraße. Gegen 14 Uhr kollidierte ein älterer Mercedesfahrer mit der Sperrvorrichtung, was zur Folge hatte, dass dieser herausgerissen wurde und ein Gesamtschaden von rund 10.000 Euro zu beklagen war. Da auch die Licht-Verkabelungen des Pollers durch den Aufprall zu Tage kam, musste die Feuerwehr zu deren Sicherung anrücken. Der Mercedes musste abgeschleppt werden. Verletzte waren nicht zu beklagen.

/rs

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell