Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Feuer ausgebrochen

Achern (ots)

In der Berliner Straße/ Am Stadion wurde gegen 21.20 Uhr von einem Anwohner ein Feuer gemeldet. In einem Lagerraum, der an die Moschee angrenzt, war ein Feuer ausgebrochen. Aufgrund des schnellen Einsatzes der Feuerwehr wurde der Brand unter Kontrolle gebracht, so dass ein Übergriff auf die Moschee verhindert werden konnte. Bewohner, die sich in einem Nebengebäude aufgehalten hatten, konnten das Gebäude verlassen, verletzt wurde niemand .Die Umstände, wie es zu dem Brandausbruch kam sind Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

/ks

