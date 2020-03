Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Rauchwarnmelder verhindert Küchenbrand

Bild-Infos

Download

Mönchengladbach-Schmölderpark, 27.03.2020, 00:38 Uhr, Ulmenstraße (ots)

In der Nacht wurde die Feuerwehr zum Brandgeruch in einem Mehrfamilienhaus alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stellte sich schnell heraus, dass es sich um angebranntes Essen auf einem eingeschalteten Herd in einer Wohnung handelte. Der Bewohner war eingeschlafen und zwischenzeitlich durch den Rauchwarnmelder geweckt worden. Das Brandgut wurde vom Herd entfernt und die Wohnung gelüftet. Alle Bewohner des Hauses waren unverletzt.

Im Einsatz waren der Lösch- und Hilfeleistungszug der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt), die Freiwillige Feuerwehr Rheydt, ein Rettungswagen und der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr Mönchengladbach.

Einsatzleiter: Brandoberinspektor Martin Radtke

Rückfragen bitte an:

Stadt Mönchengladbach

Fachbereich 37 - Feuerwehr

Führungs- und Lagezentrum

Stockholtweg 132

41238 Mönchengladbach

Telefon: 02166/9989-0

Fax: 02166/9989-2114

E-Mail: leitstelle.feuerwehr@moenchengladbach.de

http://www.feuerwehr-mg.de/

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell