Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Schwanau - Autobahn nach Unfall voll gesperrt

Schwanau (ots)

Am heutigen Sonntagmittag kam auf der A5 in Fahrtrichtung Karlsruhe zu einem Auffahrunfall zwischen zwei Fahrzeugen. Hierbei wurde niemand verletzt. Infolge des Unfalls und dem hohen Verkehrsaufkommen kam es zu einer weiteren Kollision von insgesamt 8 Fahrzeugen. Hierbei wurden 11 Personen verletzt, eine davon schwer. Für die Versorgung der Verletzten und Bergung der Fahrzeuge wurde die Autobahn in Richtung Norden voll gesperrt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. Neben Feuerwehr und Rettungsdienst waren auch das THW zur Stauabsicherung sowie die Autobahnmeisterei zur Ausleitung im Einsatz.

