Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Beim Ausparken beschädigt, Zeugen gesucht

Rastatt (ots)

Die Beamten des Polizeireviers Rastatt sind nach einem Unfall am Sonntagnachmittag auf der Suche nach Zeugen. Ein Audi-Fahrer habe wohl kurz nach 12.30 Uhr beim Ausparken auf einem Parkplatz in der Poststraße einen geparkten Opel beschädigt. Anschließend suchte er mit seinem schwarzen Audi das Weite, die Halteranschrift führte die Ordnungshüter anschließend zu dem 73-Jährigen. Zeugen, die den Unfall beobachten konnten, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 07222 761-0 in Verbindung zu setzen. /jh

