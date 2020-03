Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Unfallflüchtiger gesucht

Finnentrop (ots)

Am Montag (30. März) meldete sich gegen 15 Uhr ein Zeuge bei der Polizei, der eine Unfallflucht beobachtet hatte: Nach seinen Angaben kam ein Fahrzeug auf der L 880, kurz nach dem Kreisverkehr Weringhausen in Richtung Fretter, nach rechts von der Fahrbahn ab und überfuhr ein dort aufgestelltes Verkehrszeichen. Der Fahrer entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Die Polizei stellte am Unfallort Fahrzeugteile mit Teilenummern sicher. Nach derzeitigem Spurenbild handelt es sich bei dem Fahrzeug vermutlich um einen Lkw. Ein Sachschaden im dreistelligen Bereich entstand. Die Polizei bittet weitere Zeugen, sich unter der Telefonnummer 02761-9269-0 zu melden.

