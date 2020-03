Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Ein Leichtverletzter bei Auffahrunfall

Lennestadt (ots)

Ein Verkehrsunfall hat sich am Montag (30. März) gegen 11.10 Uhr auf der B236 in Höhe Neukamp ereignet. Eine 30-Jährige befuhr mit ihrem Pkw die Straße in Richtung Grevenbrück. Nach eigenen Angaben übersah sie eine vor ihr befindliche, verkehrsbedingt wartende Fahrzeugschlange. Infolgedessen fuhr sie einem 27-jährigen Fahrzeugführer auf, dessen Fahrzeug wiederum auf den vor ihm stehenden Pkw einer 46-Jährigen geschoben wurde. Dabei wurde der 27-Jährige leicht verletzt. Er suchte eigenständig einen Arzt auf. Es entstand ein Sachschaden im vierstelligen Bereich.

