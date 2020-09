Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Friesenheim - Unfallflucht dank Zeugin geklärt

Friesenheim (ots)

Durch eine aufmerksame Zeugin konnten die Beamten des Polizeireviers Lahr am späten Sonntagabend einen mutmaßlichen Unfallflüchtigen ermitteln. Der 79-Jährige touchierte wohl gegen 21.50 Uhr beim Ausparken aus einer Parklücke in der Oberweierer Hauptstraße einen VW. Ohne die Beschädigung an der Stoßstange an dem anderen Wagen in Augenschein zu nehmen, fuhr er davon. Der Gesamtschaden an den beiden Autos wird auf rund 2.500 Euro beziffert. Den Audi-Lenker erwartet nun eine Strafanzeige wegen Unfallflucht. /jh

