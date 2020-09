Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Biberach - Ehepaar beim Radfahren kollidiert

Biberach (ots)

Eine Radtour endete für ein Ehepaar am Samstagnachmittag auf einem Radweg zwischen Biberach und Gengenbach in einem Zusammenstoß. Eine 40-Jährige radelte kurz vor 16 Uhr gemeinsam mit ihrem Ehemann auf einem Fahrradweg, der parallel zur B33 verläuft. Auf Höhe einer Einmündung führten wohl verschiedene Vorstellungen bezüglich der Weiterfahrt zum Zusammenstoß, während der Mann die Fahrt geradeaus fortsetzte, bog die Frau nach rechts ab, dabei touchierte sie den Hinterreifen von ihrem Ehemann. In Folge dessen stürzte sie von dem Damenrad und zog sich leichte Verletzungen zu. Die Kräfte eines Rettungswagens versorgten sie vor Ort. An dem Damenrad war kein Sachschaden zu verzeichnen./jh

