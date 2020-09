Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfallflucht auf Parkplatz - Zeugen gesucht

Queidersbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Ein Autofahrer beschädigte am Montagmorgen einen Wagen auf dem Parkplatz der Arztpraxis in der Julius-Konrad-Straße in Queidersbach.

Zwischen 7:50 und 9:15 Uhr stieß ein unbekannter Autofahrer gegen einen Renault Scenic und beschädigte diesen vorne rechts. Danach verließ er den Parkplatz, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Wer hat den Unfall beobachtet und kann Angaben zum Verantwortlichen machen? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 mit der Polizeiinspektion Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631 369-1080 oder -0

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell