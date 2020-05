Polizei Gütersloh

POL-GT: Feuer auf einem Campingplatz

Gütersloh (ots)

Schloß Holte-Stukenbrock (FK) - Am Dienstagmittag (12.05., 13.35 Uhr) geriet ein Wohnwagen auf einem Campingplatz an der Straße Am Furlbach in Brand. Die Kräfte der Feuerwehr konnten den Brand löschen. Personen wurden ersten Erkenntnissen nach nicht verletzt.

Ermittler der Kreispolizeibehörde Gütersloh haben die Ermittlungen zu der Brandursache aufgenommen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf schätzungsweise 10000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh

Pressestelle Polizei Gütersloh

Telefon: 05241 869 0

E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de

Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell