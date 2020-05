Polizei Gütersloh

POL-GT: Stallbrand in Isselhorst

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Am Dienstag (12.05., 14.15 Uhr) wurden Feuerwehr und Polizei über einen Stallbrand an der Haller Straße informiert. Die Kräfte der Feuerwehr bekamen das Feuer schnell unter Kontrolle. In dem Stall waren zum Zeitpunkt des Feuers nur sehr wenige Kleintiere untergebracht, welche noch rechtzeitig ins Freie gelangen konnten. Angaben zu der Brandursache können noch nicht gemacht werden. Brandursachenermittler der Kreispolizeibehörde Gütersloh haben die Ermittlungen aufgenommen.

