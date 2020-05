Polizei Gütersloh

POL-GT: Betrüger versuchen die Angst vor Corona auszunutzen

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Erneut versuchten am Mittwochmorgen (13.05.) Betrüger Bargeld zu erlangen, indem sie bei älteren Menschen die Angst vor einer Coronaerkrankung ausnutzten wollten. Die Betrüger gaben vor, Geld für eine Therapie eines erkrankten Verwandten zu benötigen. In diesem Fall reagierten die Angerufenen blitzgescheit und informierten die Polizei über die Masche der Betrüger.

Erst in der vergangenen Wochen erbeuteten Unbekannte einen höheren Bargeldbetrag von einer 88-jährigen Frau. Der polizeiliche Rat lautet: Sprechen Sie mit Ihren Angehörigen über diese Masche. Der Enkeltrick ist sehr bekannt. Diese modifizierte Form kann gerade momentan bei älteren Menschen durch die geschickte Gesprächsführung der Anrufer einen psychischen Druck erzeugen, welcher schließlich zu einer gutgläubigen Geldübergabe führen kann. Sollten Sie selbst einen Anruf von einem Unbekannten bekommen, raten wir Folgendes: - Vergewissern Sie sich, ob der Anrufer wirklich ein Verwandter ist. Fordern Sie den Anrufer grundsätzlich dazu auf, seinen Namen selbst zu nennen. - Rufen Sie ihn über die Ihnen bekannte oder selbst herausgesuchte Rufnummer zurück! - Seien Sie misstrauisch, wenn Sie jemand telefonisch um Geld bittet. - Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald Ihr Gesprächspartner, z. B. oft ein angeblicher Enkel, Geld von Ihnen fordert! - Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an Ihnen unbekannte Personen. - Informieren Sie sofort die Polizei über den Polizeiruf 110, wenn Ihnen ein Anruf verdächtig vorkommt. - Wenden Sie sich auf jeden Fall an die Polizei, wenn Sie Opfer geworden sind und erstatten Sie eine Anzeige.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh

Pressestelle Polizei Gütersloh

Telefon: 05241 869 0

E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de

Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell