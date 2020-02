Feuerwehr Frankfurt am Main

FW-F: Lagerhallenbrand in Rödelheim

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Frankfurt am Main (ots)

Beim Eintreffen der um 17:23 alarmierten ersten Einsatzkräfte, brannte die Lagerhalle bereits in voller Ausdehnung. Sofort wurden zahlreiche Einsatzkräfte der Berufs- und Freiwilligen Feuerwehren aus dem Umkreis nachalarmiert. Der Brand der Halle wurde von mehreren Seiten über drei Drehleitern mit sog. Wenderohren und mit 5 Strahlrohren bekämpft und konnte nach etwa 2 Stunden größtenteils gelöscht werden. Die anschließenden Nachlöscharbeiten zum Beseitigen der Glutnester werden sich noch einige Zeit hinziehen. Die Halle hatte eine Fläche von ca. 2000 qm und brannte komplett ab. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Rödelheim, Heddernheim, Eschersheim, Niederursel, Hausen, Ginnheim, Niedererlenbach, Seckbach und Sossenheim und die Berufsfeuerwehr waren mit mehreren Löschfahrzeugen, Drehleitern und Sonderfahrzeugen des Atem- und Umweltschutzes und den Rettungsdiensteinheiten mit insgesamt etwa 100 Einsatzkräften vor Ort. Angaben zur Ursache und zur Schadenhöhe können vorerst keine gemacht werden. Verletzt wurde niemand.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:





Feuerwehr Frankfurt am Main

Informations- u. Kommunikationsmanagement

Thomas Koch

Feuerwehrstraße 1

60435 Frankfurt am Main

Telefon: 0170 / 338 2008 (PvD)

E-Mail: pressestelle.feuerwehr@stadt-frankfurt.de

Internet: http://www.feuerwehr-frankfurt.de

Original-Content von: Feuerwehr Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell