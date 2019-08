Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Landkreis Waldeck-Frankenberg: Brand eines Einfamilienwohnhauses in Lichtenfels, Ortsteil Goddelsheim

Kassel (ots)

Am gestrigen späten Abend kam es zu einem Brand eines Einfamilienwohnhauses in einem Wohngebiet in Lichtenfels-Goddelsheim. Nach ersten Erkenntnissen war der Brand im Keller des Hauses ausgebrochen. Während des Brandes kam es zu einer starken Rauchentwicklung im Haus. Es entstand ein Gebäudeschaden in Höhe von ca. 50.000 EUR. Die beiden 49- und 88-jährigen Bewohnerinnen des Hauses konnten von den Rettungskräften geborgen werden. Beide Personen wurden mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation ins Krankenhaus Korbach eingeliefert. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Im Einsatz waren 60 Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Lichtenfels und Korbach sowie ein Funkwagen der Polizeistation Korbach.

Jürgen Eskuche, Polizeihauptkommissar

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Nordhessen

Grüner Weg 33

34117 Kassel

Polizeiführer vom Dienst (PvD)



Telefon: 0561-910 0

E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de



Während der Regelarbeitszeit

Pressestelle

Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell