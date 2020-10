Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Liggeringen - Bodman, K 6100

Landkreis Konstanz) Unfall beim Überholen (28.10.2020)

Ein Verkehrsunfall beim Überholen hat sich am Mittwochvormittag auf der Kreisstraße 6100 zwischen Liggeringen und Bodman ereignet. Gegen 11.30 Uhr fuhr ein 61-Jähriger mit einem VW Transporter von Liggeringen in Richtung Bodman und wollte einen vorausfahrenden Traktor überholen. Als der Fahrer des Transporters zum Überholen ausscherte, bog der Traktor just in diesem Moment nach links in eine Einmündung ab. In der Folge kam es zur Kollision zwischen dem VW Transporter und dem Traktor. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden und es entstand ein Gesamtschaden von 7000 Euro. Die Fahrer blieben unverletzt.

