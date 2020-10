Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz-Petershausen

Landkreis Konstanz) Mann stürzt bei Baumpflegearbeiten von der Leiter und verletzt sich leicht (28.10.2020)

Konstanz-Petershausen / Landkreis KonstanzKonstanz-Petershausen / Landkreis Konstanz (ots)

Am Mittwoch, gegen 10.30 Uhr, hat ein kleinerer Arbeitsunfall im Zusammenhang mit Grünschnittarbeiten für einen Polizeieinsatz in der Straße "Am Briel" gesorgt. Ein 55-jähriger Baumpfleger führte mittels Schiebeleiter Grünschnittarbeiten an einem Baum durch. Nach Beendigung seiner Arbeiten wollte der Mann die Leiter hinabklettern. Diese kippte um und beschädigte ein Auto leicht. Der 55-Jährige stürzte zeitgleich aus etwa 3,5 Metern auf den Boden und zog sich leichte Verletzungen zu. Vor Ort benötigte er jedoch keine ärztliche Versorgung.

Rückfragen bitte an:

Pascal Weisgerber / Dieter Popp

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1012

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell