Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Jugendliche schießen in die Luft

Brilon (ots)

Am Freitagabend meldete ein Zeuge zwei Schussabgaben auf der Bahnhofstraße. Gegen 23.45 Uhr kamen drei Jugendliche zu Fuß von der Keffelker Straße. Ein junger Mann hielt hierbei eine schwarze Pistole in der Hand und schoss hiermit einmal in die Luft. Das Trio flüchtete anschließend über den Treppenweg in Richtung Rosentwiete. Während der Flucht hörte der Zeuge noch einen weiteren Schuss. Die Täter können wie folgt beschrieben werden: Drei männliche Jugendliche, etwa 15 Jahre alt, osteuropäisches Aussehen, alle mit einer weißen Sportjacke bekleidet, schwarze Haare, ein Jugendlicher besitzt eine korpulenten Statur. Hinweise nimmt die Polizei in Brilon unter 02961 - 90 200 entgegen.

