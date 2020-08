Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

Hochsauerlandkreis (ots)

Marsberg: Unbekannte Täter versuchten am frühen Sonntagmorgen in das Ausflugschiff "MS Muffert" auf dem Diemelsee einzubrechen. Das Schiff lag zur Tatzeit am Liegeplatz in Helminhausen. Um 05.17 Uhr löste die Alarmanlage des Schiffes aus. Auf einem Überwachungsvideo sind drei Personen zu sehen. Diese versuchten eine Schiebetür auf der Steuerbordseite aufzubrechen. Vermutlich wurden die Einbrecher durch die Alarmanlage vertrieben. Beute konnten sie nicht machen. Ein Angler sah zur Tatzeit einen weißen Transporter vom Tatort mit quietschenden Reifen flüchten. Da die Personalien des Anglers der Polizei nicht bekannt sind, wird dieser gebeten, sich mit der Polizei in Marsberg in Verbindung zu setzen. Hinweise nimmt die Polizei in Marsberg unter 02992 - 90 200 3711 entgegen.

Arnsberg: In der Nacht zum Samstag versuchten unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus an der Straße "Zum Brunnenwinkel" einzubrechen. Zwischen 00.15 Uhr und 09 Uhr versuchten die Einbrecher das Schloss der Haustür mit einem spitzen Gegenstand zu öffnen. Hierbei brach das Werkzeug im Schloss jedoch ab. Ohne in das Gebäude zu gelangen flüchteten die Täter vom Tatort. Hinweise nimmt die Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 entgegen.

