Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen

Landkreis Konstanz) Polizei sucht nachträglich Zeugen zu einem Verkehrsunfall mit schwer verletztem Rollerfahrer vor einer Woche in der Worblinger Straße (22.10.2020)

Singen am HohentwielSingen am Hohentwiel (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Rollerfahrer, der sich bereits am Donnerstag (22.10.) vor einer Woche gegen 18:45 Uhr an der Kreuzung der Worblinger Straße mit der Steißlinger Straße ereignet hat (wir berichteten bereits), sucht die Polizei Singen nachträglich dringend Zeugen.

Vorangegangene Polizeimeldung vom 23.10.2020:

POL-KN: Rollerfahrer erleidet Gelenkbrüche (22.10.2020)

Singen (ots) Ein Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen und einem Gesamtsachschaden von rund 4.000 Euro ereignete sich am Donnerstagabend gegen 18:45 Uhr an der Kreuzung der Worblinger Straße / Steißlinger Straße. Einer 30-jährigen Autofahrerin bog von der Worblinger Straße in die Steißlinger Straße ein, als ein 56-jähriger Motorrollerfahrer von rechts in den Kreuzungsbereich einfuhr und offenbar die Vorfahrt nicht beachtete. Bei der Kollision wurde die Fiat-Fahrerin leicht verletzt, der Rollerfahrer wurde mit Gelenkbrüchen vom Rettungsdienst in das Krankenhaus eingeliefert.

Personen, die zu dem geschilderten Verkehrsunfall vom 22.10.2020 Angaben machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Singen, Tel.: 07731 888-0, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Dieter Popp

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1012

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell