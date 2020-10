Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg

Landkreis Rottweil) Exhibitionist (27.10.2020)

SchrambergSchramberg (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Dienstagabend gegen 21.30 Uhr in der Straße "Kühlloch" eine Frau belästigt, indem er seine Hose herunterzog und ihr sein Glied entgegenstreckte. Die 31-Jährige forderte ihn auf zu verschwinden, da sie ansonsten die Polizei verständigen würde. Daraufhin zog sich der Mann die Hose wieder an und entfernte sich zügig in Richtung Sulgen. Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: 20 bis 25 Jahre alt, etwa 185 cm groß, sehr schlank, Nordafrikaner, war bekleidet mit einer schwarzen Jeans und einem schwarzen Kapuzenpullover. Eine sofortige Fahndung der Polizei verlief negativ. Personen, die Hinweise zum Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schramberg, Tel. 07422/2701-0, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Sandra Kratzer

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1016

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell