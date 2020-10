Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Deißlingen-Lauffen

Landkreis Rottweil) Unfallflucht - Zeugen gesucht (27.10.2020)

Deißlingen-LauffenDeißlingen-Lauffen (ots)

Die Polizei sucht nach Zeugen, die am Dienstag gegen 14 Uhr in der Straße "Lerchenbühl" einen Verkehrsunfall beobachtet haben. Ein unbekannter Lkw-Fahrer beschädigte beim Wenden ein Verkehrszeichen und fuhr weiter, ohne sich um den entstandenen Sachschaden von mehreren hundert Euro zu kümmern. Eine Zeugin gab gegenüber der Polizei an, dass es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen silber-grau und blau lackierten Lkw mit Freiburger Zulassung handelt. Am Anhänger soll eine Pforzheimer Zulassung angebracht gewesen sein. Der Fahrer wurde auf 30 bis 40 Jahre geschätzt. Sollten weitere Zeugen sachdienliche Hinweise zu diesem Unfall geben können, werden diese gebeten, sich an das Polizeirevier Rottweil, Tel. 0741 477-0, zu wenden.

