Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Uedem - Verkehrsunfall

47-Jährige Autofahrerin schwer verletzt

Uedem (ots)

Eine 48-Jährige Kleverin wurde am Donnerstag (23. Juli 2020) gegen 10:30 Uhr bei einem Unfall in Uedem schwer verletzt. Die Frau war in ihrem Renault Megane auf dem Wellesweg in Richtung Molkereistraße unterwegs. An der Kreuzung zur Molkereistraße wollte sie geradeaus weiter in die Straße An der Disserei fahren, kollidierte dabei aber mit einem von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten LKW. Der Renault wurde durch die Wucht des Zusammenstoßes in eine Grünfläche neben der Straße geschleudert. Die 48-Jährige Fahrerin erlitt dabei schwere Verletzungen, ein Rettungswagen brachte sie in eine Klinik. Der 67-Jährige Fahrer der Sattelzugmaschine blieb unverletzt. (cs)

