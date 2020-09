POL-HR: Homberg/ Efze: Neuer Leiter der Polizeistation in sein Amt eingeführt

Polizei Homberg

Homberg (ots)

Wechsel an der Spitze der Polizeistation Homberg. Der neue Leiter der Polizeistation Homberg Thomas Köhler wurde heute offiziell in sein Amt eingeführt. Thomas Köhler folgt auf Michael Stuhlmann der in den Ruhestand verabschiedet wurde Der langjährige Leiter der Polizeistation Homberg, Erster Polizeihauptkommissar Michael Stuhlmann, ist nach 43 Jahren und 11 Monaten Polizeidienst in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet worden. Michael Stuhlmann leitete die Station in den vergangenen 8 Jahren. Er trat am 01. Oktober 1976 in den Dienst der hessischen Polizei ein. Nach der Ausbildung in der damaligen II. Hessischen Bereitschaftspolizeiabteilung (HBPA) in Kassel gehörte er kurze Zeit einer Einsatzhundertschaft in der I. HBPA in Mainz-Kastel an. Zum 01.10.1979 erfolgte die Versetzung zum 8. Polizeirevier nach Frankfurt-Sachsenhausen. Als Streifenbeamter im Herzen der Mainmetropole konnte er eine Fülle von Eindrücken und vielfältigen Erfahrungen sammeln. Dann folgte 1988 das Studium an der Verwaltungsfachhochschule, 1990 Diplomierung zum Diplomverwaltungswirt. Anschließend mit der erworbenen Qualifikation Dienstgruppenleiter beim 7. und später beim 10. Polizeirevier in Frankfurt/Main. 1991 wurde er auf eigenen Wunsch zur Polizeistation Bad Wildungen versetzt, leitete dort ebenfalls eine Dienstgruppe. In gleicher Funktion folgten Verwendungen bei den Polizeistationen Fritzlar und Schwalmstadt. Zum September 2000 wurde ihm die Funktion des Dienstgruppenleiters bei der Polizeistation Homberg übertragen. Ein Jahr später wechselte Michael Stuhlmann in die Führungsgruppe der Polizeidirektion Schwalm-Eder und wurde schließlich im Dezember 2004 mit deren Leitung beauftragt. Als Leiter der Führungsgruppe war er mit einer Fülle von Grundsatz- und Querschnitts- und Verwaltungsaufgaben für den Bereich der Polizei des gesamten Schwalm-Eder-Kreises betraut. Ab dem 1. Mai 2006 hat Stuhlmann die Leitung der Polizeistation Schwalmstadt übernommen. Er war dort sechseinhalb Jahre Dienststellenleiter. Diese Zeit war geprägt durch intensive polizeiliche Maßnahmen in der Bekämpfung des Rechtsextremismus. Die vermehrten Aktionen und Straftaten der "Freien Kräfte Schwalm-Eder" erforderten damals massive und breit gefächerte Interventionen der Polizei. Am 01.07.2012 übernahm Michael Stuhlmann die Leitung der Polizeistation Homberg, was durch den Dienstsitz bei der Polizeidirektion Schwalm-Eder mit einem erweiterten Verantwortungsbereich verbunden war. Der Nachfolger, Polizeihauptkommissar Thomas Köhler, ist seit 39 Jahren bei der Polizei. Nach der Ausbildung in Kassel, Hanau und Wiesbaden versah er 3 1/2 Jahre Dienst bei der Bereitschaftspolizei in Hanau. In 1987 wurde er zum Polizeipräsidium in Frankfurt/ Main versetzt, wo er bei der dortigen Einsatzbereitschaft seinen Dienst verrichtete. Von 1990 bis 1993 absolvierte er die Fachoberschule Wiesbaden und ein dreijähriges Studium an der Verwaltungsfachhochschule in Kassel mit abschließender Diplomierung zum Diplomverwaltungswirt und Aufstieg in den gehobenen Polizeidienst. Nach dem Studium versah er für ein Jahr beim 16. Revier in Frankfurt/Main als Dienstgruppenleitervertreter seinen Dienst. 1994 wurde Thomas Köhler zum Polizeipräsidium nach Nordhessen versetzt, und versah seinen Dienst als Dienstgruppenleiter beim damaligen 7. Polizeirevier in Kassel-Wilhelmshöhe und ein Jahr später als Dienstgruppenleiter beim damaligen 6. Polizeirevier in Baunatal. Wiederum ein Jahr später wurde er in den Schwalm-Eder-Kreis zur Polizeistation Fritzlar versetzt, wo er ebenfalls die Funktion des Dienstgruppenleiters übernahm. Nach drei Jahren Dienst bei der Polizeistation Fritzlar wurde Köhler im Jahr 2000 zur Polizeistation Schwalmstadt umgesetzt, wo er ebenfalls die Funktion des Dienstgruppenleiters übernahm. 2004 hat er dann seinen Dienst als Abschnittsleiter bei der Polizeistation Homberg angetreten. 11 Jahre später wurde er Leiter der Ermittlungsgruppe und Vertreter des Dienststellenleiters bei der Polizeistation Schwalmstadt. Thomas Köhler wohnt in Schwalmstadt-Niedergrenzebach, ist verheiratet und hat zwei erwachsene Kinder. Thomas Köhler wurde heute vom Vertreter der Abteilung Einsatz des Polizeipräsidiums Nordhessen, Herrn Leitenden Polizeidirektor Uwe Papenfuß und dem Leiter der Polizeidirektion Schwalm-Eder, Hubertus Hannappel in sein Amt eingeführt.

