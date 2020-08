Polizei Homberg

POL-HR: Melsungen: 21-Jähriger nach Gaststättenbesuch von unbekanntem Täter beraubt

Homberg (ots)

Melsungen Raubüberfall auf 21-Jährigen Tatzeit: 29.08.2020, 00:11 Uhr Ein unbekannter Täter beraubte in der Nacht von Freitag zu Samstag einen 21-jährigen Melsunger, indem er ihn schlug und anschließend sein Bargeld stahl. Der 21-Jährige verließ zusammen mit dem unbekannten Täter eine Gaststätte in der Melsunger Innenstadt. Sie begaben sich zum Markplatz, wo der unbekannte Täter kurz eine Bank aufsuchte. Nachdem er aus der Bank zurückkam, schlug er unvermittelt mit den Fäusten auf den 21-Jährigen ein und stahl ihm mehrere hundert Euro Bargeld aus der Geldbörse. Mit der Beute flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Von dem männlichen Täter liegt folgende Beschreibung vor: Er ist ca. 33 Jahre alt, dunkelhäutig, hat ein südländisches Aussehen und einen Drei-Tage-Bart. Von seiner Bekleidung ist nur bekannt, dass er eine Jeanshose trug. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

