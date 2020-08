Polizei Homberg

POL-HR: Melsungen und Borken: Körperverletzungen nach Hinweisen auf Maskenpflicht

Homberg (ots)

Melsungen und Borken Zwei Körperverletzungen nach Hinweis auf Maskenpflicht Tatzeit: 28.08.2020, 15:56 Uhr und 18:43 Uhr Am Freitagnachmittag wurden in Märkten in Melsungen und Borken jeweils eine Person geschlagen, nachdem diese die Täter auf eine nicht vorhandene oder mangelnde Mund-Nase-Bedeckung hingewiesen hatten. In Melsungen, in einem Lebensmittelmarkt in der Bahnhofstraße, wies ein 58-jähriger Melsunger einen anderen Mann darauf hin, dass dieser keine vorgeschriebene Mund-Nase-Bedeckung tragen würde. Daraufhin entstand ein Streitgespräch in dem der unbekannte Mann mehrfach auf den 58-Jährigen einschlug. Dieser wurde hierdurch am Rücken und an einem Ohr leicht verletzt. Der Unbekannte fuhr anschließend mit einem silbernen Pkw mit ausländischem Kennzeichen weg. Beschrieben wird er als ca. 165cm großer, "südländischer" Mann mit einer sehr kräftigen Figur. In einem Borkener Baumarkt in der Alfred-Nobel-Straße wurde ein 69-jähriger Borkener von einem 41-jährigen Borkener geschubst und geschlagen, nachdem der 69-Jährige die Frau des 41-Jährigen auf ihre unzureichende Mund-Nase-Bedeckung hingewiesen hatte. Der 69-Jährige erlitt eine Platzwunde am Hinterkopf und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Polizei hat in beiden Fällen Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet. Hinweise bitte an die Polizeistation in Melsungen, unter Tel.: 05661/70890 oder an die Polizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

