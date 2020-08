Polizei Homberg

POL-HR: Schwalmstadt-Rörshain: Aktuell - Brand eines Wohnhauses

Homberg (ots)

Schwalmstadt-Rörshain Brand eines Wohnhauses Brandzeit: 31.08.2020, 11:15 Uhr In Schwalmstadt-Rörshain, Flachsröste 1, brennt es zurzeit in einem Wohnhaus. Die alarmierten Feuerwehren sind dabei den Brand zu bekämpfen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden zwei Hausbewohner mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert. Markus Brettschneider, PHK - Pressesprecher-

