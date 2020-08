Polizei Homberg

POL-HR: Melsungen: Unbekannte Täter beschädigen acht geparkte Pkws

Homberg (ots)

Melsungen Sachbeschädigungen an mehreren Pkws Tatzeit: 25.08.2020, 21:30 Uhr bis 26.08.2020 07:00 Uhr Insgesamt 8 auf dem Parkplatz der Stadthalle in der Rothenburger Straße geparkte Pkws beschädigten unbekannte Täter in der Nacht von Dienstag zu Mittwoch. Die Täter begaben sich zu den abgestellten Fahrzeugen, entfernten und entwendeten teilweise die amtlichen Kennzeichen, brachen Tankdeckel und Außenspiegel an und zerstachen an drei Fahrzeugen jeweils mehrere Reifen. Der Gesamtschaden beträgt 3.500,- Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation in Melsungen, unter Tel.: 05661/70890 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

