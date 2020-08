Polizei Homberg

POL-HR: Borken, Schwalm-Eder-Kreis: Schlüsselbund bei Wohnungsdurchsuchung sichergestellt - Polizei sucht Eigentümer

Borken, Schwalm-Eder-Kreis Polizei sucht Eigentümer eines Schlüsselbundes Im Rahmen einer Wohnungsdurchsuchung vor einigen Tagen in Borken, wurde ein Schlüsselbund aufgefunden. Der Schlüsselbund könnte im Zusammenhang mit einer Einbruchserie stehen. Bislang konnte von Seiten der Polizei kein Eigentümer des Schlüsselbundes ermittelt werden. Beschreibung des Schlüsselbunds: An dem Schlüsselbund befinden sich insgesamt drei Sicherheitsschlüssel. Der Schlüsselbund ist an einer, dunkelblauen Ledertasche angeknotet. Auf der Vorderseite der Ledertasche befindet sich, händisch durch einen schwarzen Edding, die Aufschrift "T H W W" und ebenfalls, jedoch bedruckt, die Aufschrift "J. Brüne GmbH, HONDA Vertragshändler, Industriegebiet Pfieffewiese, Melsungen. Weitere Details siehe beigefügtes Foto. Hinweise bitte an die Polizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

