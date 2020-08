Polizei Homberg

POL-HR: Melsungen: 250,- Euro Sachschaden bei versuchtem Einbruch in Vereinsheim

Homberg (ots)

Melsungen Versuchter Einbruch in Vereinsheim Tatzeit: 23.08.2020, 16:00 Uhr bis 26.08.2020, 15:30 Uhr 250,- Euro Sachschaden verursachten unbekannte Täter bei einem versuchten Einbruch in ein Vereinsheim im Sälzerweg. Die Täter versuchten ein Sicherungsgitter vor einem Fenster aufzubiegen und das dahinter befindliche Fenster zu öffnen. Das Gitter und das Fenster wurden hierbei beschädigt. Die Täter gelangten nicht in das Vereinsheim. Hinweise bitte an die Polizeistation in Melsungen, unter Tel.: 05661/70890 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

