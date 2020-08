Polizei Homberg

POL-HR: Borken: Unbekannte Täter stehlen Bargeld aus Kasse eines Lebensmittelmarktes

Homberg (ots)

Borken Diebstahl von Bargeld aus Kasse Tatzeit: Donnerstag, 20.08.2020, 19:08 Uhr Mehrere 50,-Euro-Scheine erbeuteten gestern Abend zwei unbekannte Täter bei einem Diebstahl aus einer Kasse eines Lebensmittelmarktes in der Bahnhofstraße. Die unbekannten Täter wollten sich an einer Kasse des Marktes 4 x 100 Euro Scheine in 50 Euro Scheine wechseln lassen. Die Kassiererin öffnete daraufhin die Kasse und entnahm die 50 Euro Scheine. In diesen Moment griff einer der beiden Täter in die Kasse und entnahm mehrere 50 Euro-Scheine. Er steckte sie in eine Hosentasche und flüchtete mit dem zweiten Täter aus dem Geschäft. Der zweite Täter hatte währenddessen eine weitere Mitarbeiterin abgelenkt, die sich in der Nähe der Kasse aufhielt. Beide stiegen in einen Pkw VW Passat Kombi mit ausländischem Kennzeichen und flüchteten in Richtung Gellenweg. Von den Tätern liegt folgende Beschreibung vor: Der Täter welcher in die Kasse griff ist ca. 190 cm groß und hat dunkle Haare. Zur Tatzeit war er bekleidet mit grauer Basecap, einem weißem T-Shirt, kurzer Jeanshose und dunklen Sneakern. Der zweite Täter ist ca. 160 - 170 cm groß und hat braune Haare. Zur Tatzeit trug er eine sog. Basecap, ein hellgraues T-Shirt mit Aufschrift, eine graue Jeanshose und schwarze Sneaker. Hinweise bitte an die Polizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher

