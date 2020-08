Polizei Homberg

POL-HR: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Kassel und der Polizeidirektion Schwalm-Eder: 27-jähriger Mann nach versuchten Raubüberfällen in Fritzlar in U-Haft

Homberg (ots)

Fritzlar Versuchter Raubüberfall auf Schnellrestaurant und Bowlingcenter - 27-jähriger Tatverdächtiger gefasst und in Untersuchungshaft Tatzeit: 14.08.2020, 23:30 Uhr und 23:58 Uhr Am Freitag, kurz vor Mitternacht, versuchte ein bewaffneter Täter zuerst ein Schnellrestaurant in der Alten Wildunger Straße und anschließend ein Bowlingcenter in der Wekalstraße zu überfallen. Bei beiden Taten kam der Täter nicht zum Erfolg. Er wurde anschließend durch die fahndenden Polizisten angetroffen und festgenommen. Der Festgenommene, es handelt sich um einen 27-jährigen aus dem Schwalm-Eder-Kreis, bestellte als Fußgänger an der Bestellsäule des Drive-In-Schnellrestaurants etwas zu essen. Anschließend ging er zum Auslieferungsschalter und holte dort eine Schusswaffe aus einer Tasche. Er bedrohte den Angestellten am Schalter mit seiner Waffe und forderte die Herausgabe von 50,- Euro. Als weitere Kunden mit ihren Fahrzeugen zum Schalter kamen, steckte der 27-Jährige seine Waffe wieder weg und flüchtete zu Fuß in unbekannte Richtung. Eine knappe halbe Stunde später betrat der 27-Jährige das Bowlingcenter in der Wekalstraße und bedrohte dort eine Mitarbeiterin mit der Schusswaffe und forderte das Bargeld aus der Kasse. Ein weiterer Mitarbeiter des Bowlingcenters kam hinzu und verwickelte den 27-jährigen Tatverdächtigen in ein Gespräch, woraufhin dieser aus dem Bowlingcenter flüchtete. Kurze Zeit später wurde er von den fahndenden Polizisten festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kassel erließ die zuständige Haftrichterin einen Haftbefehl gegen den 27-Jährigen. Er wurde anschließen in eine Haftanstalt eingeliefert.

