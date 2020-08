Polizei Homberg

POL-HR: Melsungen: Einbrecher stehlen 8 Flaschen Bier aus Getränkemarkt

Homberg (ots)

Melsungen Einbruch in Getränkemarkt Tatzeit: 17.08.2020, 20:00 Uhr bis 18.08.2020, 08:00 Uhr Acht Flaschen Bier erbeuteten unbekannte Täter in der vergangenen Nacht bei einem Einbruch in einen Getränkemarkt in der Kasseler Straße. Die Täter schlugen ein Loch in ein Fester und versuchten offensichtlich das Fenster zu entriegeln. Da der Fenstergriff jedoch verschlossen war, konnten sie das Fenster nicht komplett öffnen. Durch das entstandene Loch im Fenster griffen die Täter hindurch und stahlen 8 Flaschen Krombacher Bier im Wert von 10,- Euro. Der entstandene Sachschaden beträgt 200,- Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation in Melsungen, unter Tel.: 05661/70890 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

